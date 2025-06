Nuove Indicazioni Nazionali Uil Scuola CSPI le boccia | Impostazione paternalistica e ideologica Mancata risposta a precariato e organici

Le nuove indicazioni nazionali 2025 proposte dalla UIL Scuola RUA e dal CSPI si scontrano con un'impostazione paternalistica e ideologica, lasciando irrisolti problemi cruciali come il precariato e gli organici. La componente del CSPI ha espresso un parere negativo, sottolineando la necessità di un approccio più partecipato e concreto. È fondamentale ascoltare chi vive quotidianamente la scuola per costruire un sistema realmente efficace e inclusivo.

La componente del CSPI della UIL Scuola Rua ha espresso parere negativo sulla bozza delle Nuove Indicazioni Nazionali 2025, in coerenza con quanto deliberato dall'esecutivo nazionale. "Ogni revisione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo dovrebbe partire dall'esperienza concreta delle scuole, dalle criticità riscontrate sul campo e dal coinvolgimento attivo di tutti i protagonisti della comunità scolastica: docenti, studenti, famiglie" si legge in una nota della Federazione.