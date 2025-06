Nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla in arrivo all’ospedale Basso Ragusa di Militello

All’ospedale Basso Ragusa di Militello, un nuovo capitolo nella diagnostica medica sta per aprirsi: l’arrivo della risoluta risonanza magnetica da 1,5 Tesla, finanziata con oltre 879 mila euro dal PNRR, promette diagnosi più rapide e precise. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo per la salute dei cittadini, rafforzando l’eccellenza del servizio sanitario locale. Un investimento che fa ben sperare per il futuro della medicina territoriale.

Consegnati nel pomeriggio di ieri i lavori per l’installazione della nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla presso l’Uosd di Radiologia, diretta da Gianfranco Guttuso, dell’Ospedale “Basso Ragusa” di Militello in Val di Catania. La nuova RM, finanziata con fondi PNRR per 879.010,00 euro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

