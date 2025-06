Nuova Lancia HF 0tre9 | una sportiva per rilanciare il brand?

Il primo progetto targato Salvatore Tommaseo per Lancia è una vera rivoluzione nel mondo delle sportive, unendo passato e futuro in un design senza compromessi. Questa nuova Lancia HF 0tre9 non è solo una vettura, ma una dichiarazione di rinascita e audacia per il marchio torinese. Preparati a scoprire come la passione e l’innovazione possano riscrivere il concetto di performance. Il primo passo verso un nuovo capitolo di eccellenza italiano...

Oggi abbiamo l’onore di proporvi l’ultimo progetto del giovane designer italiano Salvatore Tommaseo. Si tratta di una sportiva lancia che ricorda la celeberrima 037, in vesti moderne. Potrebbe essere quella ciliegina sulla torta che manca al marchio torinese per rinascere. La visione di una sportiva estrema che rende omaggio alla leggendaria 037. Una reinterpretazione audace del mito, tra leggerezza, prestazioni e design radicale. Il primo modello termico firmato dal rinato Reparto HF. Con il progetto Lancia HF 0tre9, prende forma una nuova visione dell’automobile sportiva italiana: un tributo moderno alla storica Lancia 037, reinterpretata con un linguaggio stilistico e tecnologico completamente inedito. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia HF 0tre9: una sportiva per rilanciare il brand?

In questa notizia si parla di: sportiva - lancia - 0tre9 - rilanciare

Ferrari Lancia i Nuovi Sandali in Pelle: Eleganza sportiva per l’Estate dell’Uomo Moderno. - Ferrari sorprende il mondo della moda con il lancio dei suoi nuovi sandali in pelle, un connubio di eleganza sportiva per l'uomo moderno.

Lancia Ypsilon HF e HF Line, come sono e come vanno le versioni più sportive della gamma - Abbiamo provato la versione HF di Ypsilon che porta in dote 280 CV e performance derivate dal motorsport. Segnala ilsole24ore.com

Lancia: torneranno le sportive in gamma? [RENDER] - Motorionline - la casa piemontese uno dei suoi marchi premium al pari di Alfa Romeo e DS Automobiles e nei prossimi 10 anni proverà a rilanciare ... Da motorionline.com