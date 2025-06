nuoto record della pratese lucrezia domina nella swim cup

Lucrezia Domina si conferma una stella nascente del nuoto italiano, stabilendo il record assoluto nei 100 stile alla Swim Cup 2025 con un incredibile 57"52. La pratese, già vincitrice di tre medaglie, dimostra ancora una volta il suo talento e determinazione, evidenziando un futuro brillante nel panorama sportivo toscano e nazionale. Una vittoria che segna il suo percorso verso traguardi sempre più ambiziosi.

Prato, 27 giugno 2025 – Ha fatto registrare la miglior prestazione in assoluto nei 100 stile, fermando il cronometro sul tempo di 57'52. E ha chiuso la "Swim Cup 2025" con tre medaglie, due delle quali del metallo più pregiato. Lucrezia Domina, che poche stagioni fa ha lasciato l'Azzurra (dopo aver nuotato da giovanissima anche per la Futura) per l'H.Sport Firenze, sta insomma confermandosi tra le migliori giovani nuotatrici del panorama toscano (se non nazionale). La nuotatrice di Prato, classe 2008, è salito sul gradino più alto del podio sia nei 100 stile che nei 100 farfalla della competizione di nuoto andata in archivio sabato scorso alla Colzi – Martini di via Roma.