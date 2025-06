Nuoto Ludovico Viberti polverizza il record italiano nei 50 rana al Settecolli Primo al mondo in stagione!

Ludovico Viberti, il talento torinese del nuoto, ha stupito ancora una volta al Trofeo Settecolli di Roma, polverizzando il record italiano nei 50 rana e conquistando il primato mondiale stagionale. Dopo aver dimostrato una forma eccezionale nei 100 rana, Viberti ha confermato la sua supremazia con una performance ancora più impressionante. La piscina più bella del mondo ha assistito alla sua straordinaria prova, lasciando tutti senza parole e promettendo grandi cose per il futuro.

Il tempo dei 100 rana di ieri era stato un indicatore chiaro che la condizione di Ludovico Viberti fosse eccelsa. Stampato un crono da qualificazione ai prossimi Mondiali a Singapore, il torinese ha voluto ribadire il concetto in maniera ancor più evidente e prepotente nel corso delle batterie del secondo giorno di gare al Trofeo Settecolli di nuoto. La piscina più bella del mondo a Roma è stata teatro della superba prova dell'atleta, allenato da Antonio Satta, nei 50 rana. In una specialità che richiede esplosività e ritmo incessante, Viberti è andato a migliorare il record italiano di Nicolò Martinenghi, portandolo il limite dal 26.

