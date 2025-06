Nuoto Ludovico Viberti e Federico Burdisso sugli scudi nel day-2 del Settecolli D’Ambrosio cresce Pilato vince senza brillare

Il Trofeo Settecolli 2025 si conferma un palcoscenico di emozioni e sorprese, con protagonisti come Ludovico Viberti e Federico Burdisso che brillano nel secondo giorno di finali. Mentre il pubblico attendeva fuochi d’artificio nei 50 rana, la manifestazione ha regalato comunque performance da ricordare. E mentre Pilato cresce senza brillare, i nostri campioni dimostrano ancora una volta che il nuoto italiano sa sorprendere.

Calato il sipario sulla seconda giornata di finali del Trofeo Settecolli 2025 di nuoto. Ci si aspettavano i fuochi d’artificio nei 50 rana e le cose sono un po’ diversamente. Ludovico Viberti, dopo aver stampato un grandioso record italiano di 26.27 al mattino, si è imposto nella sessione serale con un tempo un po’ piĂą lento di 26.43, comunque notevole. Alle sue spalle il russo Ivan Kozhakin (26.59), Simone Cerasuolo (26.71) e Nicolò Martinenghi (26.86). Al femminile Benedetta Pilato, come Viberti, non è riuscita a replicare il crono della mattinata, stampando 30.30, a 0.31 dal 29.99 delle batterie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Ludovico Viberti e Federico Burdisso sugli scudi nel day-2 del Settecolli. D’Ambrosio cresce, Pilato vince senza brillare

In questa notizia si parla di: nuoto - ludovico - viberti - settecolli

Nuoto, Ludovico Viberti polverizza il record italiano nei 50 rana al Settecolli. Primo al mondo in stagione! - Ludovico Viberti, il talento torinese del nuoto, ha stupito ancora una volta al Trofeo Settecolli di Roma, polverizzando il record italiano nei 50 rana e conquistando il primato mondiale stagionale.

UN FULMINE A ROMA ? Nella capitale c’è lo storico Trofeo Settecolli di nuoto… E Ludovico Viberti lascia tutti a bocca aperta! L’azzurro nuota i 50 rana in 26”27, siglando il nuovo record italiano e firmando il miglior crono mondiale stagionale nella special Vai su Facebook

UN FULMINE A ROMA ? Nella capitale c’è lo storico Trofeo Settecolli di nuoto… E Ludovico Viberti lascia tutti a bocca aperta! L’azzurro nuota i 50 rana in 26”27, siglando il nuovo record italiano e firmando il miglior crono mondiale stagionale nella special Vai su X

Settecolli. Day 2. Batterie. Record italiano per Ludovico Viberti: 50 rana (26.27). Primo tempo al mondo.; Viberti da urlo! Record italiano nei 50 rana e 3° ranista di sempre; Nuoto: Trofeo Sette Colli 2025 - Viberti qualificato per Singapore - Video.

Settecolli, Viberti strappa il record italiano nei 50 rana a Martinenghi - Il torinese nelle batterie di stamattina ha nuotato in 26"27: si tratta anche del primo tempo mondiale stagionale in una specialità che debutterà ai Giochi di Los Angeles 2028 ... Riporta gazzetta.it

Nuoto: Viberti 50 rana da record al Settecolli, Pilato in finale - A prendere la scena è Ludovico Blu Art Viberti che nei 50 rana mette a segno il record italiano nuotando in 26''27 cancellando il 26"33 siglato da Nicolò Martinenghi per il titolo continentale a Roma ... Scrive ansa.it