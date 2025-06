Nuoto | la portacolori della Nuotatori Pistoiesi ha conquistato tre medaglie d’oro e una d’argento Vittoria Gridel brilla al Meeting di Merano

Vittoria Gridel, giovane promessa del nuoto toscano, ha lasciato il segno al meeting di Merano con tre medaglie d’oro e una d’argento, dimostrando talento e determinazione. Portacolori della Nuotatori Pistoiesi, la sua brillante performance ha elevato il nome di Pistoia nel panorama natatorio nazionale. Dalla sua passione e dedizione nasce il futuro di questa promettente atleta, pronta a conquistare ancora grandi traguardi.

Della serie nuotatrici emergenti, ecco Vittoria Gridel, portacolori della Nuotatori Pistoiesi, la società presieduta da Giancarlo Lotti e allenata dal tandem Massimiliano Lombardi, capo allenatore, e Alice Ieri, assistente. Gridel ha tenuto alti i nomi della Rappresentativa regionale toscana, dalla quale era stata convocata in virtù dei brillanti risultati ottenuti ai Campionati regionali e italiani giovanili, della Pistoiesi e di Pistoia al prestigioso Cool Swim Meeting di Merano in vasca da 50 metri. La nostra atleta, infatti, ha conquistato tre medaglie d'oro e una d'argento, contribuendo in modo determinante al successo della Toscana nella classifica a squadre.