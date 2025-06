Nuoto Carlos D’Ambrosio avvicina il muro dei 48? nei 100 sl al Settecolli Delude Miressi | 4° degli italiani

Il finale del Trofeo Settecolli 2025 a Roma si è acceso con emozioni e sorprese, tra cui l’eccezionale performance di Carlos D’Ambrosio. Il giovane talento italiano, classe 2007, ha sfiorato il muro dei 48 secondi nei 100 stile libero, dimostrando una crescita sorprendente e un futuro promettente. Questa gara ha sancito un nuovo capitolo per il nuoto italiano, confermando che i giovani sono pronti a conquistare il palcoscenico internazionale.

Finale dei 100 stile libero al Trofeo Settecolli 2025 a Roma in cui il gruppo delle nuove proposte è stato scosso da Carlos D’Ambrosio. Il classe 2007 nostrano, che l’anno scorso ha fatto parlare di sè per le prestazioni nei 200 stile libero, si sta dimostrando un velocista resistente assai efficace anche nella gara regina e la prova odierna al Foro Italico ne è stata una dimostrazione. L’azzurrino partiva da un 48.55 di personale e l’obiettivo in questa sede era quello di migliorarlo. Missione compiuta perché, sotto gli occhi di Filippo Magnini in tribuna, Carlos ha stampato un 48.14 che ha ricordato per certi versi la progressione infinita di Pippo ai Mondiali di Montreal del 2005. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Carlos D’Ambrosio avvicina il muro dei 48? nei 100 sl al Settecolli. Delude Miressi: 4° degli italiani

In questa notizia si parla di: carlos - ambrosio - settecolli - nuoto

60° Settecolli IP. Tripletta Quadarella. Curtis e D'Ambrosio veloci; LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Sara Curtis inarrestabile! Record italiano e pass mondiale, tris di Bacico nel dorso.

Settecolli 2025 - Federico Burdisso vola ai Mondiali nei 200 farfalla, brillano Ludovico Viberti e Sara Curtis, delude Benedetta Pilato - Nella piscina del Foro Italico la copertina in questo venerdì va a Federico Burdisso che vince nei 200 farfalla e stacca il pass per i ... Segnala eurosport.it

Nuoto: Viberti 50 rana da record al Settecolli, Pilato in finale - A prendere la scena è Ludovico Blu Art Viberti che nei 50 rana mette a segno il record italiano nuotando in 26''27 cancellando il 26"33 siglato da Nicolò Martinenghi per il titolo continentale a Roma ... ansa.it scrive