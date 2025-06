Nuoto Benedetta Pilato vince ma non convince nella finale dei 50 rana al Settecolli

Benedetta Pilato conquista il titolo nei 50 rana al Trofeo Settecolli di Roma, ma la sua vittoria lascia l’amaro in bocca. Con un crono di 30.30, si aggiudica il primo posto, ma senza convincere del tutto per la mancanza di brillantezza e di continuità nelle prestazioni. La campionessa pugliese dimostra ancora una volta il suo talento, ma ora deve lavorare per trasformare questa vittoria in una prestazione memorabile. La strada verso i vertici è ancora tutta da scrivere.

Vittoria c’è stata, ma senza lasciare il segno. Benedetta Pilato ha conquistato il successo nei 50 rana femminili dell’edizione 2025 del Trofeo Settecolli a Roma. La pugliese si è imposta col crono di 30.30, precedendo di 0.11 la finlandese Veera Kivirinta (30.41) e l’ungherese Henrietta Fangli (30.82). Un crono che certifica quanto, allo stato attuale delle cose, la pugliese abbia nello stesso giorno solo un colpo per trovare una prestazione degna di questo nome. Sì, perché al mattino il 29.99 delle batterie era stato l’altro crono sotto i 30? dell’annata, dopo il 29.87 della tappa del Mare Nostrum a Montecarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Benedetta Pilato vince ma non convince nella finale dei 50 rana al Settecolli

