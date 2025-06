nuoto benedetta pilato ruggisce nelle batterie dei 50 rana e mette nel mirino i mondiali

Benedetta Pilato dimostra ancora una volta il suo talento e la determinazione nelle batterie dei 50 rana al Trofeo Settecolli 2025 di Roma. Con uno stile deciso e un ritmo incalzante, l’azzurra si prepara a conquistare il pass per i Mondiali di Singapore, puntando dritto alla cima nonostante le limitate opportunità sulla doppia distanza. La sua grinta fa sognare gli appassionati: adesso, il grande obiettivo è sempre più vicino.

Benedetta Pilato ha interpretato in maniera convincente le batterie dei 50 rana femminili, nella seconda giornata del Trofeo Settecolli 2025 di Roma. Nella piscina del Foro Italico l’azzurra va a caccia del pass per i Mondiali a Sigapore, non potendo ambire a quello della doppia distanza per via degli slot giĂ occupati da Anita Bottazzo e Lisa Angiolini. Nell’ultima heat della mattinata romana, Benny ha fatto vedere in acqua il solito ritmo incessante, in presa e alla ricerca dell’acqua. Ne è venuto fuori un crono da 29.99 che, se replicato nella finale della sessione serale, le consentirebbe di volare nella rassegna iridata, in considerazione del tempo-limite FIN di 30. 🔗 Leggi su Oasport.it