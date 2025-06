Nuoto Benedetta Pilato convincente e dominante nelle batterie dei 50 rana al Settecolli

Benedetta Pilato, la stella della piscina italiana, ha incantato il pubblico del Trofeo Settecolli 2025 con una performance convincente e dominante nelle batterie dei 50 rana. Nella suggestiva cornice del Foro Italico, l’azzurra si prepara a conquistare il biglietto per i Mondiali di Singapore, mettendo in mostra un ritmo impressionante e determinazione incrollabile. La sua energia e talento promettono di farla protagonista anche in finale.

Benedetta Pilato ha interpretato in maniera convincente le batterie dei 50 rana femminili, nella seconda giornata del Trofeo Settecolli 2025 di Roma. Nella piscina del Foro Italico l’azzurra va a caccia del pass per i Mondiali a Sigapore, non potendo ambire a quello della doppia distanza per via degli slot giĂ occupati da Anita Bottazzo e Lisa Angiolini. Nell’ultima heat della mattinata romana, Benny ha fatto vedere in acqua il solito ritmo incessante, in presa e alla ricerca dell’acqua. Ne è venuto fuori un crono da 29.99 che, se replicato nella finale della sessione serale, le consentirebbe di volare nella rassegna iridata, in considerazione del tempo-limite FIN di 30. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Benedetta Pilato convincente e dominante nelle batterie dei 50 rana al Settecolli

