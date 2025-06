Nuoto artistico Italia di argento e bronzo agli Europei juniores di Atene

Alla terza giornata degli Europei juniores di nuoto artistico ad Atene, la squadra italiana brilla con medaglie d'argento e bronzo, rafforzando il suo prestigio internazionale. Ginevra Marchetti conquista il bronzo nel singolo libero, mentre Gabriele Minak e Sarah Maria Rizea si aggiudicano l’argento nel mixed tecnico. Cresce il medagliere azzurro, puntando a un finale ricco di emozioni nella prossima fase, tra cui la decisiva finale del team tech.

Nella terza giornata degli Europei juniores di nuoto artistico in svolgimento ad Atene la squadra nazionale giovanile azzurra ha conquistato un altro bronzo con Ginevra Marchetti nel singolo libero e un argento con Gabriele Minak e Sarah Maria Rizea nel mixed tecnico. Cresce il medagliere azzurro agli Europei juniores di nuoto artistico in svolgimento ad Atene. Nella terza giornata, che non si è conclusa e prevede anche la finale del team tech in programma alle 18:00 locali, le 17:00 italiane, la nostra squadra nazionale giovanile ha conquistato un altro bronzo con Ginevra Marchetti nel singolo libero e un argento con Gabriele Minak e Sarah Maria Rizea nel mixed tecnico. 🔗 Leggi su Sportface.it