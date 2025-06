Numeri record nel 2024 | Prima Assicurazioni si conferma l’insurtech più affidabile d’Italia

Nel 2024, Prima Assicurazioni si conferma l’insurtech più affidabile d’Italia, segnando numeri record e un successo senza precedenti. Dieci anni fa, era solo un sogno ambizioso: rivoluzionare il settore assicurativo con la tecnologia. Oggi, questo sogno si è trasformato in una realtà solida e riconosciuta, che ha ridefinito le regole del gioco. Il 2024 è stato l’anno della definitiva consacrazione, dimostrando che l’innovazione guidata da passione e visione può cambiare il nostro modo di proteggere il futuro.

Nel 2015 era solo un'idea ambiziosa: utilizzare la tecnologia per trasformare il modo in cui gli italiani si relazionano con il mondo delle assicurazioni. A dieci anni di distanza, Prima Assicurazioni non solo ha mantenuto fede a quella visione, ma l'ha trasformata in uno dei modelli di business più solidi e riconosciuti dell'intero panorama assicurativo nazionale. Il 2024 è stato l'anno della conferma: 1,3 miliardi di euro di premi raccolti e 104 milioni di euro di EBITDA, in crescita del +257% rispetto all'anno precedente. Un risultato che va oltre i numeri e che racconta la storia di un'azienda che ha saputo coniugare tecnologia, fiducia e capacità operativa, diventando il punto di riferimento dell'insurtech in Italia.