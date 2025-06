Nozze Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia oggi cerimonia su isola di San Giorgio LIVE

Oggi, 27 giugno, Venezia si veste di magia per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, con una cerimonia esclusiva sull'isola di San Giorgio Maggiore. La cittĂ lagunare, tra vip e proteste, si trasforma in uno scenario da favola, rendendo questo evento indimenticabile. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa giornata straordinaria, dove il lusso e la glamour si incontrano sotto il cielo veneziano.

Oggi 27 giugno è arrivato il giorno delle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Venezia si è trasformata in una cornice da sogno per la cerimonia sull'isola di San Giorgio Maggiore, mentre la cittĂ lagunare accoglie vip, proteste e un lussuoso programma di eventi.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez hanno dato il via alle nozze con una cena blindata di benvenuto nel chiostro della Madonna dell'Orto. Motoscafi, luci soffuse, tempesta finale e una bambola galleggiante tra le gondole per protesta

Matrimonio Jeff #Bezos e Lauren Sanchez, trapelato l'invito alle nozze

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, un temporale rovina il party pre-nozze: le star fuggono sotto i fulmini mentre vengono "soccorsi" con gli ombrelloni - Un imprevisto inguia l'inizio della festa dei futuri sposti Jeff Bezos, 61 anni, e ...

Nozze Bezos, i look di Jeff, Lauren e ospiti al party - Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno dato ufficialmente il via alle feste di nozze stasera con il party organizzato nel chiostro del campo della Madonna dell'Orto, nel Sestiere di Cannaregio a Venezia.