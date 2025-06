Nozze Jeff Bezos a Venezia il video di Sanchez che lascia l’hotel diretta alla cerimonia

Una scena da sogno si svolge tra le acque incantate di Venezia: Lauren Sanchez lascia l’Hotel Aman per il suo matrimonio con Jeff Bezos, in un evento esclusivo alla laguna. Celebrities e personaggi influenti si riuniscono per celebrare questa unione, lontano da occhi indiscreti e contestazioni. Ma cosa si cela dietro le quinte di queste nozze da favola? Scopriamolo insieme, tra glamour e segreti di una storia da copertina.

Nel video il momento in cui Lauren Sanchez lascia l’Hotel Aman di Venezia il giorno delle sue nozze con il fondatore di Amazon, Jeff Bezos. La coppia si sposerà con una sontuosa cerimonia a cui prenderanno parte celebrities, personaggi ricchi e famosi su un’isola della laguna di Venezia, al riparo dalle contestazioni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nozze Jeff Bezos a Venezia, il video di Sanchez che lascia l’hotel diretta alla cerimonia

In questa notizia si parla di: venezia - nozze - jeff - bezos

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Nozze di Jeff Bezos a Venezia, azione di Extinction Rebellion: gli attivisti portati via di peso e trattenuti – Video Vai su X

#Venezia Tutto pronto per le nozze tra il patron di Amazon, #JeffBezos, e Lauren Sanchez. A partire da oggi, 3 giorni di festeggiamenti tra yacht in laguna, 200 vip e party privati, mentre non si placa il fronte delle proteste. In piazza San Marco, alcuni attivisti h Vai su Facebook

Allerta sicurezza a Venezia, Jeff Bezos rinuncia ai maxi yacht per le sue nozze; Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, oggi la cerimonia; Venezia, nozze extralusso di Bezos: costo per lui? Come una serata in pizzeria per un italiano medio.

Jeff Bezos, oggi il giorno del «Sì» (ma senza cerimonia religiosa). La sposa: «Sto vivendo una favola» - È oggi il giorno del sì tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, uno dei matrimoni più attesi dell'anno, sicuramente uno dei più costosi. ilmessaggero.it scrive

Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, shopping per la famiglia Kardashian - E ieri sera il primo party è stato interrotto dalla pioggia (ANSA) ... Come scrive ansa.it