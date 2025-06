Nozze di Bezos tour culturale esclusivo ma non per tutti gli invitati

Le mura affascinanti di San Giorgio Maggiore si trasformeranno questa sera in un palcoscenico esclusivo per i 200 ospiti VIP del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Un evento che, oltre alla celebrazione privata, offre anche un viaggio culturale tra arte e tradizione veneziana, ma solo per pochi privilegiati. Mentre la cittĂ si prepara a vivere un momento unico, la domanda sorge spontanea: chi avrĂ il privilegio di partecipare a questa notte indimenticabile?

(Adnkronos) – Le mura storiche dell'isola di San Giorgio Maggiore, nel bacino di San Marco, a Venezia, questa sera saranno ammirate dai 200 ospiti vip del matrimonio di Jeff Besoz e Lauren Sanchez. Ma solo per un ristretto gruppo di invitati, la fastosa cerimonia nuziale si trasforma in una vera e propria celebrazione culturale.  Prima . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

