Nozze Bezos-Sanchez a Venezia è il giorno del ‘sì’ | le videonews dalla nostra inviata

(Adnkronos) – Oggi è il grande giorno. Il fondatore di Amazon Jeff Bezos e Lauren Sanchez, dopo essersi già sposati ufficialmente in America, si diranno un "sì" simbolico in una cerimonia sull'Isola di San Giorgio, in una Venezia tutta blindata, le videonews della nostra inviata Lucrezia Leombruni.