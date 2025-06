Nozze Bezos protesta con il laser sul Campanile di San Marco

Una protesta senza precedenti scuote Venezia: attivisti del gruppo "No Space for Bezos" hanno lanciato un messaggio contundente sul simbolo della città, il Campanile di San Marco. Con laser e creatività, hanno espresso il loro dissenso verso la presenza di Jeff Bezos e sua moglie, rilanciando la mobilitazione prevista per domani. Un gesto forte che invita alla riflessione sulla crescente invasività delle multinazionali nelle nostre città. La protesta continua, e la città si prepara a far sentire la sua voce.

Alcuni attivisti del gruppo " No Space for Bezos " hanno proiettato sul Campanile di San Marco scritte con il laser contro la presenza di Jeff Bezos e della moglie in città. Lungo la parete del campanile sono stati disegnati la testa stilizzata del proprietario di Amazon e le scritte "Fck Bzs", e "No Space 4 Bezos". L'azione - affermano i movimenti - rilancia la manifestazione di protesta prevista domani, con un corteo che partirà dalla Stazione di Santa Lucia alle ore 17.00, per il quale si prevedono arrivi da tutto il Nordest. Intanto ieri sera il primo party riservato nel chiostro della Madonna dell'Orto è stato interrotto da un violento acquazzone che si è rovesciato sul centro storico lagunare, costringendo gli ospiti vip a un fuggi fuggi a bordo dei taxi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nozze Bezos, protesta con il laser sul Campanile di San Marco

