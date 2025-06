Nozze Bezos a Venezia tensioni in piazza San Marco | attivisti inscenano un matrimonio di protesta

In un gesto simbolico e provocatorio, gli attivisti di Extinction Rebellion hanno trasformato Piazza San Marco in un palco di protesta contro le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez. Tra tensione e creatività, l’evento ha catturato l’attenzione di tutti, evocando questioni di sostenibilità e valori etici. La scena si è conclusa con interventi delle forze dell’ordine, lasciando il pubblico riflettere sulla portata di questa insolita manifestazione.

Tensione e simbolismo oggi in piazza San Marco, dove un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion ha inscenato un matrimonio davanti alla Basilica per protestare contro le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez. L’iniziativa, teatrale e fortemente politica, ha attirato l’attenzione di residenti e turisti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per contenere il sit-in e identificare i partecipanti. Una ventina di manifestanti si è disposta ordinatamente di fronte alla Basilica, mostrando cartelli con banconote disegnate, slogan contro il miliardario statunitense e messaggi a favore della pace a Gaza. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Nozze Bezos a Venezia, tensioni in piazza San Marco: attivisti inscenano un matrimonio di protesta

