Nozze Bezos a Venezia Gianni Berengo Gardin | La città è fragilissima Bisogna educare al bello

Tra le acque tranquille di Venezia, si svela un mondo fragile e prezioso, spesso messo alla prova da eventi e desideri superficiali. La città , con la sua bellezza eterna, ci invita a riflettere sulla necessità di educare al bello e di preservare un patrimonio così delicato. È un monito a guardare oltre le apparenze, riconoscendo l’inestimabile valore di un luogo unico al mondo.

Velzia, 27 giugno 2025 – Peggio delle grandi navi in laguna, dei coriandoli a carnevale, di una bella donna che esagera nel mostrare. La sua Venezia è un implacabile bianco e nero, una felicità modesta. Non il set di una sceneggiata sfavillante su cui posa gli occhi il resto del mondo. Il matrimonio di Jeff Bezos non lo riguarda (“non mi interesso più di cose mondane”) ma sta dalla parte dei veneziani che lo vedono come l’ennesima traduzione sbagliata. Gianni Berengo Gardin, classe 1930, uno dei grandi della fotografia italiana, a Venezia ha lasciato il cuore. È la città in cui non è nato ma ha trascorso gli anni più belli, a lei era dedicato il primo libro nel 1965, Venise des Saisons, racconto emozionante di un luogo che forse non c’è più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net