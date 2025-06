Novara il parco di viale Volta intitolato ad Antonio Spruzzola Zola

A Novara, il parco tra viale Volta e il cavalcavia San Martino è stato intitolato a Antonio Spruzzola Zola, il tenore che ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura locale. La cerimonia di questa emozionante cerimonia, svoltasi oggi, venerdì 27 giugno, ha visto la partecipazione del sindaco Alessandro Canelli e delle autorità comunali, celebrando così l’eredità artistica di un grande talento. Un omaggio che rinnova l’importanza della musica e della memoria nel cuore della città.

É stato intitolato alla memoria del tenore Antonio Spruzzola Zola il parco presente tra viale Volta e il cavalcavia San Martino. La cerimonia si è svolta nella mattinata di oggi, venerdì 27 giugno, alla presenza del sindaco Alessandro Canelli, dei rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Venerdì prossimo, 27 giugno, alle ore 12 il bellissimo ed ampio parco che si trova sul Viale Volta, tra Via Agogna e il Cavalcavia, verrà ufficialmente intitolato alla memoria del tenore novarese ANTONIO SPRUZZOLA ZOLA esimio artista acclamato in tutto il m Vai su Facebook

