Novara il parco di viale Volta intitolato ad Antonio Spruzzola Zola

A Novara, il parco tra viale Volta e il cavalcavia San Martino riceve un importante omaggio: è stato intitolato a Antonio Spruzzola Zola, il tenore che ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura locale. La cerimonia di questa mattina, venerdì 27 giugno, ha visto la partecipazione del sindaco Alessandro Canelli e delle autorità cittadine, sottolineando l’affetto e il rispetto per una figura così cara. La memoria di Zola continuerà a vivere nel cuore della comunità novarese.

É stato intitolato alla memoria del tenore Antonio Spruzzola Zola il parco presente tra viale Volta e il cavalcavia San Martino. La cerimonia si è svolta nella mattinata di oggi, venerdì 27 giugno, alla presenza del sindaco Alessandro Canelli, dei rappresentanti dell'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Venerdì prossimo, 27 giugno, alle ore 12 il bellissimo ed ampio parco che si trova sul Viale Volta, tra Via Agogna e il Cavalcavia, verrà ufficialmente intitolato alla memoria del tenore novarese ANTONIO SPRUZZOLA ZOLA esimio artista acclamato in tutto il m Vai su Facebook

