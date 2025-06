Novak Djokovic | Contento che Alcaraz mi abbia scelto per allenarsi La finale di Parigi è stata storica

Novak Djokovic si mostra entusiasta della scelta di Carlos Alcaraz di allenarsi con lui in vista della storica finale di Parigi. Con la crescita di attesa per Wimbledon, il serbo mira a conquistare il suo ottavo titolo sui prati londinesi, forte anche della brillante semifinale al Roland Garros. Dopo un match combattuto contro Jannik Sinner, Djokovic si prepara con determinazione: l’obiettivo è lasciare il segno anche sull’erba di Wimbledon e consolidare la sua leggenda.

Cresce sempre di piĂą l'attesa per Wimbledon e sicuramente Novak Djokovic vorrĂ essere protagonista sull'erba londinese. Il serbo punta all'ottavo titolo ai The Championships, soprattutto dopo l'ottima prestazione al Roland Garros, dove ha raggiunto la semifinale, perdendo poi da Jannik Sinner al termine di un match comunque combattuto e dove l'ex numero uno del mondo ha lasciato delle ottime indicazioni proprio in vista dell'appuntamento sull'erba. Djokovic ha messo nel mirino Wimbledon e questo è certamente il grande obiettivo della sua stagione. Il serbo sa che il ritiro si avvicina e questa potrebbe essere anche l'ultima grande occasione della sua carriera.