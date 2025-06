Notti tranquille e stop vandalismi

A un mese dall’insediamento, la sindaca Michela Glorio ha già messo in moto un cambiamento tangibile per Osimo Stazione e Abbadia. Con incontri partecipati e progetti ripresi, si lavora per garantire notti più tranquille e contrastare il vandalismo. Un impegno concreto che si riflette nelle iniziative avviate, come l’inaugurazione del nuovo campo di calcio a 5. E il cammino verso una comunità più sicura e vivace continua, con entusiasmo e determinazione.

A un mese dal suo insediamento, la sindaca Michela Glorio ha partecipato l'altra sera al primo dei consigli di quartiere in programma fino alla fine di luglio, quello a Osimo Stazione e Abbadia. "Da quel 26 maggio che ha sancito la vittoria della nostra coalizione siamo riusciti a far riprendere subito la macchina amministrativa. Tanti progetti bloccati che stiamo facendo ripartire subito, come dimostra l'inaugurazione del campo di calcio a 5 di Padiglione. Abbiamo approvato in giunta diverse delibere, come quella della partecipazione ad un bando per due auto elettriche e il cartellone degli eventi estivi.

