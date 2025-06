notti magiche al vasariano sospesi fra uffizi e palazzo pitti

Immagina di camminare tra le stelle e la storia, sospesi nel cuore di Firenze, tra gli Uffizi e il Palazzo Pitti. Le notti magiche al Vasariano offrono un’esperienza unica: una passeggiata aerea tra tesori artistici, riflessi sull’Arno e panorami mozzafiato, il tutto sotto un cielo stellato. Una visita serale che trasforma la cultura in un incanto senza tempo, lasciandoti senza fiato e con il desiderio di scoprire ancora di più.

Una passeggiata “aerea“, in notturna, sopra il cuore di Firenze, nella magica atmosfera del Corridoio Vasariano. Il celebre attraversamento che collega gli Uffizi a Palazzo Pitti apre la sera per offrire uno spettacolo ancora più suggestivo, accompagnando il pubblico attraverso i riflessi dell’Arno sormontato da Ponte Vecchio, per procedere lungo il Corridoio che entra nei palazzi, gira intorno alla Torre del Mannelli, si affaccia nella Chiesa di Santa Felicita, per terminare accanto alla Grotta del Buontalenti nel Giardino di Boboli, in un susseguirsi di scorci panoramici sulla città . Riaperto dopo 8 anni di chiusura lo scorso 21 dicembre, il Vasariano è visitabile in notturna tutti i venerdì, dalle 19 alle 23, dal 4 luglio fino al 26 dicembre, (con esclusione del 15 agosto). 🔗 Leggi su Lanazione.it