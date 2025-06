Notti di Talento pronti al debutto Torna il contest che accende l’estate

Sei pronto a scoprire le stelle emergenti della musica italiana? Notti di Talento, il contest che illumina l’estate, sta per tornare a Eliopoli con tanta energia e nuove collaborazioni. La musica live, i giovani talenti e la passione si preparano a conquistare il pubblico e le radio regionali come Radio Toscana, che seguirà ogni passo verso la grande finale del 13 agosto a Marina di Pisa. La scena è pronta: il palco aspetta solo te.

Ci siamo. Domani sera a Eliopoli torna Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner e che quest'anno si arricchisce di ulteriori collaborazioni: i giovani talenti che allieteranno le serate del litorale andranno anche in radio, perché l'emittente regionale Radio Toscana seguirà passo dopo passo tutte le tappe del concorso che si concluderà con la grande finale di Marina di Pisa, il 13 agosto: sul palco dove appena due giorni prima si sarà esibita un'icona della musica contemporanea come Rose Villain. Tra le novità di quest'anno anche l'allargamento della platea di talenti in gara: non solo cantanti e ballerini, ma anche i comici per la sezione stand up comedy.