Notte di sangue in piazza | ragazzino accoltellato alla gola

Una notte di paura e sconcerto a Brescia, dove un ragazzo di 17 anni è stato brutalmente accoltellato alla gola in pieno centro. L’episodio ha scosso la comunità e suscita interrogativi sulla sicurezza urbana. Nonostante la ferita grave, il giovane si trova in condizioni stabili, grazie all’intervento tempestivo dei medici. La vicenda solleva un’importante riflessione sulla necessità di garantire maggiore tutela e serenità nelle nostre strade.

