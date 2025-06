Notte bianca | musica show e negozi aperti

di Lodi Vecchio si trasformeranno in un vivace palcoscenico, tra musica dal vivo, spettacoli e negozi aperti fino a tarda notte. Un’occasione unica per vivere la città in un’atmosfera di festa, con divertimento per grandi e piccini. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da luci, suoni e colori: perché questa Notte Bianca promette di essere indimenticabile e ricca di sorprese!

Lodi Vecchio si accende di luci, musica e colori per una nuova edizione della Notte Bianca, in programma domani. Un appuntamento atteso e molto partecipato, che trasformerĂ il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove divertimento e intrattenimento si alterneranno fino a notte fonda. La festa prenderĂ il via alle 18 con gli immancabili happy hours in tutti i bar della cittĂ , per poi entrare nel vivo dalle 20, quando le vie saranno animate da musica, spettacoli e attivitĂ per tutte le etĂ . I generi musicali saranno vari e coinvolgenti: latino americano, jazz, swing, liscio, oltre a esibizioni di balli di gruppo e spettacoli itineranti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Notte bianca: musica, show e negozi aperti

