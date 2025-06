Notizia inattesa per Jannik Sinner | licenziati preparatore e fisioterapista con effetto immediato

Una svolta inattesa scuote il mondo dello sport: Jannik Sinner ha licenziato con effetto immediato Marco Panichi e Ulises Badio, i loro preparatore atletico e fisioterapista. Un'azione sorprendente che lascia tutti senza parole, soprattutto in un momento cruciale di preparazione. Ma cosa ha spinto il talento italiano a prendere questa decisione così drastica? Scopriamolo insieme mentre analizziamo le possibili motivazioni dietro questa scelta inaspettata.

Un'assenza che aveva fatto insospettire e oggi abbiamo una risposta. Marco Panichi e Ulises Badio sono stati licenziati con effetto immediato da Jannik Sinner, nel loro ruolo di preparatore atletico e fisioterapista del suo staff. Una notizia, riportata da Sky Sport, che ha il sapore del fulmine a ciel sereno, dal momento che non ci si aspettava una presa di posizione di questo genere da parte del n.1 del mondo. Nei giorni di preparazione a Wimbledon avevano lasciato perplessi proprio le defezioni di Panichi e di Badio al seguito dell'azzurro, mentre c'era la figura dell'osteopata Andrea Cipolla.

Jannik Sinner, protagonista di una battaglia leggendaria contro Alcaraz al Roland Garros 2025, si è trovato di fronte a una battuta d'arresto imprevista.

