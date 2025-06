Not a Target | Installazione a Roma per raccontare gli attacchi ai civili nelle guerre contemporanee

emozioni di civili colpiti dai conflitti moderni, portando alla luce le drammatiche conseguenze delle guerre contemporanee. Un modo potente per sensibilizzare e invitare alla riflessione, trasformando uno spazio pubblico in un museo a cielo aperto. Non perdere questa occasione di vedere con i tuoi occhi l’umanità dietro le notizie: “Not a Target” ti aspetta a Roma dal 28 giugno al 9 luglio 2025.

Piazza San Silvestro a Roma si trasforma in un’esposizione a cielo aperto con “Not a Target”, l’installazione della street artist Alice Pasquini realizzata per Medici Senza Frontiere (MSF). Dal 28 giugno al 9 luglio 2025, la piazza si riempirĂ di sagome a grandezza naturale che mostrano volti e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

