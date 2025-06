Nostradamus quella profezia sul destino di papa Leone XIV | Quando succederà

L’ascesa di Papa Leone XIV, primo pontefice statunitense, ha suscitato entusiasmo e speranze di rinnovamento. Tuttavia, alcune antiche profezie, tra cui quelle attribuite a Nostradamus, riemergono con inquietudine, suggerendo un destino segnato da eventi drammatici e rivoluzioni. Quale sarà il vero impatto di questo pontificato sul futuro della Chiesa e del mondo? La risposta potrebbe risiedere nelle misteriose profezie che ancora oggi affascinano e spaventano.

L’elezione di Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, ha segnato una svolta nella storia della Chiesa cattolica. Il primo pontefice di origine statunitense: la sua nomina ha suscitato entusiasmo e grandi aspettative, ma non sono mancate anche interpretazioni più oscure. Negli ultimi giorni, infatti, sono tornate a circolare alcune antiche profezie che metterebbero in relazione il suo pontificato con eventi drammatici a livello mondiale. Una delle più discusse è una quartina di Nostradamus, che secondo alcuni alluderebbe a un futuro apocalittico legato proprio a Leone XIV. Secondo diverse letture esoteriche, la profezia di Nostradamus indicherebbe l’anno 2027 come momento cruciale: si ipotizza la fine del papato e, subito dopo, un collasso globale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it