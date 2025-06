Norvegia il figlio della principessa ereditaria accusato di tre stupri

Una notizia sconvolgente scuote la monarchia norvegese: Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria, è stato accusato di tre stupri e altri reati sessuali. L'indagine, durata mesi, coinvolge un numero doppio di vittime e mette sotto i riflettori una famiglia al centro dell’attenzione pubblica. La sua posizione di rilievo ora si scontra con accuse gravissime, aprendo un capitolo delicato e complesso per la Corona norvegese.

La polizia di Oslo ha annunciato le accuse contro Marius Borg Høiby, il figlio maggiore della principessa ereditaria di Norvegia, con diverse accuse tra cui stupro, violenza sessuale e lesioni personali, dopo un’indagine durata mesi su un caso che ha coinvolto un numero “a doppia cifra” di presunte vittime. Høiby, figlio della principessa ereditaria Mette-Marit e figliastro dell’erede al trono, il principe Haakon, è sotto indagine da quando è stato arrestato più volte nel 2024 con l’accusa di stupro e con accuse preliminari di lesioni personali e danni alla proprietà. Polizia: “Ha collaborato in interrogatori”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Norvegia, il figlio della principessa ereditaria accusato di tre stupri

