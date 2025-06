Nordio ' incredulo per rilievi Cassazione a dl sicurezza'

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si mostra incredulo di fronte alle recenti notizie di stampa riguardanti i rilievi della Cassazione sul Dl sicurezza, e ha prontamente incaricato l'Ufficio di Gabinetto di approfondire la questione. La sua reazione sottolinea l’importanza di chiarire ogni aspetto di questa delicata vicenda, che potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama legislativo e sulla giustizia italiana.

"In merito alle diffuse notizie di stampa, sono incredulo, e ho dato mandato all'Ufficio di Gabinetto del ministero di acquisire la relazione dell'ufficio del Massimario e di conoscerne l'ordinario regime di divulgazione". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, riguardo alla relazione dell' Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sul Dl sicurezza.

