Nonna Rosanna Belcredi realizza a 86 anni il sogno di una vita | il diploma di terza media e con il massimo dei voti

A 86 anni, Nonna Rosanna Belcredi realizza un sogno che ha custodito nel cuore per tutta la vita: ottenere il diploma di terza media con il massimo dei voti. Una vittoria personale che dimostra come la determinazione e l’amore per la conoscenza possano superare ogni ostacolo, a qualsiasi età . La sua storia è un esempio luminoso di coraggio e passione, un vero e proprio dono prezioso da condividere con tutti.

Pavia, 27 giugno 2025 –  Quando i suoi coetanei andavano a scuola, n on ha studiato. Ha iniziato a lavorare, si è sposata, si è occupata delle figlie, ma nel cuore e nella testa ha continuato a coltivare un desiderio: ottenere il diploma di terza media. Non il classico pezzo di carta che un tempo si inseguiva per avere un posto di lavoro, bensì u n regalo da farsi come se si trattasse di un gioiello. E quel “prezioso“ tra le mani di Rosanna Belcredi, classe 1939, è arrivato adesso. “Ho lavorato per una vita nel settore dell’arredamento, cucivo tessuti – ha raccontato l’86enne durante una breve cerimonia di premiazione che si è tenuta ieri nella Sala Consiglio di Palazzo Mezzabarba voluta dall’assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Fuccillo – Alla mia epoca non ho studiato, ma ho sempre avuto un pallino: conseguire il diploma di terza media. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nonna Rosanna Belcredi realizza a 86 anni il sogno di una vita: il diploma di terza media e con il massimo dei voti

