Non voglio più vederlo Enrico Mentana ai ferri corti con La7 scontri e tensioni in rete | il retroscena

Il clima a La7 si fa sempre più teso, con Enrico Mentana al centro di scontri e tensioni che scuotono il network. Tra frizioni con colleghi e polemiche sui social, il futuro del direttore del Tg appare sempre più incerto. Le recenti vicende alimentano il dubbio: sarà l’epilogo di una lunga carriera o solo un momento di passaggio? La vera questione è cosa riserverà il domani per Mentana e la sua rete.

Personaggi Tv. Il clima si fa sempre più teso a La7, dove il futuro di Enrico Mentana alla guida del Tg La7 appare appeso a un filo. Dopo le note frizioni con Lilli Gruber, il direttore del telegiornale sarebbe ora ai ferri corti anche con qualcun altro. Le recenti polemiche, unite a una vignetta satirica e a malumori con i vertici della rete, alimentano le voci su un possibile addio anticipato. Leggi anche: Proteste in Rai, Mara Venier pronta a disertare i palinsesti (e non è la sola) Mentana-Travaglio, un duello che infiamma La7. Secondo quanto rivelato da Lo Spiffero, Enrico Mentana sarebbe esploso contro Marco Travaglio, dopo la pubblicazione sul Fatto Quotidiano di una vignetta satirica che lo prendeva di mira per alcune dichiarazioni sulla guerra in Palestina. 🔗 Leggi su Tvzap.it