Non vi era volontà di uccidere l’investimento fu casuale | assolto il 29enne Luigi Lanza

In un caso che ha scosso la comunità, il giudice ha decretato l’assoluzione di Luigi Lanza, coinvolto in un incidente che aveva inizialmente sollevato sospetti. La vicenda, infatti, si è rivelata essere un tragico accidente, senza alcuna volontà omicida, riconoscendo che l’evento è stato un “investimento casuale” durante una fuga innescata da un’aggressione. Così, la giustizia ha chiarito le circostanze, abbandonando ogni accusa di tentato omicidio.

