Il regista iraniano Asghar Farhadi, amato per le sue opere profonde e riflessive, ha incantato il pubblico di Bologna con un messaggio di speranza e cambiamento. Durante la Masterclass al Cinema Modernissimo, ha condiviso la sua visione di libertà, svelando il desiderio di filmare le donne senza velo nelle strade di Teheran. Un momento di grande emozione, che suggella il suo impegno civile e artistico, sottolineando come il cinema possa essere un ponte verso un futuro migliore.

“Non vedo l’ora di filmare le donne senza velo nelle strade di Teheran, sperando che un giorno le regole cambieranno”. È l’unica dichiarazione “politica” pronunciata da Asghar Farhadi alla Masterclass con il pubblico tenutasi ieri sera a Bologna nell’ambito della 39ma edizione del festival Il Cinema Ritrovato. Sul palco del gremitissimo Cinema Modernissimo in Piazza Maggiore, il cineasta iraniano è stato salutato da una standing ovation, certamente motivata dall’eccellenza della sua arte ma anche dal sentimento di resistenza e resilienza espresso dalla sua personalità “pubblica” quando ha precisato, “continuo a vivere a Teheran, lì è casa mia, ogni volta che sono libero da impegni lavorativi torno a casa dalla mia famiglia, dalla mia gente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non vedo l’ora di filmare le donne senza velo nelle strade di Teheran”, il regista Farhadi a Bologna omaggia De Sica e Rossellini

