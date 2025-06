Non succedeva da 10 anni | le incredibili immagini della nevicata che ha imbiancato Atacama il deserto più arido al mondo

Per oltre un decennio, il deserto di Atacama non aveva mai visto una nevicata così sorprendente. Le immagini mozzafiato di questa distesa arida imbiancata hanno catturato l’attenzione di tutto il mondo, mostrando un paesaggio inaspettato nel cuore del deserto più secco sulla Terra. Un evento straordinario che ha lasciato senza parole anche gli esperti, dimostrando come la natura possa sorprenderci sempre. Questa spettacolare trasformazione sta diventando virale online e ci invita a riflettere sulla fragile bellezza del nostro pianeta.

Un deserto imbiancato. È questa la suggestiva cartolina a cui hanno assistito gli abitanti di Atacama. La zona, situata nel Cile Settentrionale, è anche conosciuta per il deserto più arido al mondo. “Il deserto di Atacama, il più secco al mondo, è coperto di neve. Incredibile”, ha scritto l’ osservatorio ALMA su X. Le immagini hanno fatto velocemente il giro del web. E così, nelle prime ore di giovedì 26 giugno, il classico deserto dal colore giallo ocra ha lasciato spazio a quello bianco e candido della neve. Abitazioni, auto e terreni imbiancati, unite all’alba sullo sfondo, regalano immagini suggestive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non succedeva da 10 anni”: le incredibili immagini della nevicata che ha imbiancato Atacama, il deserto più arido al mondo

