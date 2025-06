Questa settimana parliamo di amori, taglie e percezione del corpo. Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Non sono uno stecchino, riesco ad avere una taglia 42/44 solo andando in palestra tutti i giorni e facendo diete da fame, e lo faccio, seppur controvoglia. Non sono felice, e continuo a non trovare un fidanzato». Risponde Elena Di Cioccio