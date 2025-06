Non solo Nunez il Napoli ha un altro obiettivo per l’attacco | lo scenario

Il Napoli non si ferma e punta a rinforzarsi per mantenere alto il livello competitivo. Dopo aver conquistato lo scudetto, la squadra azzurra è pronta a rafforzare l’attacco, con diverse strategie sul tavolo. Non solo Nunez del Liverpool, ma anche altri obiettivi sono nel mirino dei partenopei, decisi a scrivere un’altra pagina di successo. La sfida ora è consolidare la rosa per affrontare al meglio le prossime competizioni, tra cui Coppa Italia e...

Il Napoli segue da vicino l'attaccante del Liverpool, ma l'uruguaiano non rappresenta l'unica pista percorribile: pronto l'assalto ad un altro obiettivo Il Napoli, dopo la trionfale annata conclusa poco più di un mese fa, proverà a difendere con tutte le proprie forze lo scudetto che porterà sul petto nella prossima stagione. Oltre a proteggere il titolo di Campioni d'Italia in Serie A, gli azzurri dovranno onorare anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana e proseguire il più a lungo possibile il cammino in Champions League. Per onorare e perseguire questi obiettivi, la società partenopea sta lavorando con grande minuziosità in questa finestra di calciomercato estivo.

