Non solo Bezos da Ventura a Clooney | le celebrità di ‘mezza età’ all’altare

L’età non è più un ostacolo quando si tratta di vivere il grande amore, soprattutto se un matrimonio da favola. Con redditi solidi, successo professionale e una vita ricca di trionfi, le celebrità di mezza età scelgono di unire i loro destini tra eleganza, prestigio e momenti indimenticabili. È proprio questa combinazione di stabilità e sogno a rendere i loro matrimoni un vero e proprio spettacolo di stile e romanticismo.

(Adnkronos) – Non fa paura l'età, oggi, per convolare a giuste nozze, soprattutto se il matrimonio in questione è spesso da fiaba. Forti di un reddito non indifferente, di una stabilità professionale, di trionfi nel campo del lavoro, di una tranquillità economica che permette ai 'promessi sposi' di coinvolgere parenti e amici (soprattutto altolocati, aristocratici . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com