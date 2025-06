Non si può dire che non sia particolare | trapelano i render di Nothing Phone 3

Non si può negare che Nothing Phone (3) stia catturando l'attenzione: i render trapelati e il teaser ufficiale che ne evidenziano il teleobiettivo periscopico promettono un device innovativo e sorprendente. Un mix di design audace e tecnologia avanzata che farà parlare di sé. Scopriamo insieme tutte le novità e le possibili caratteristiche di questo atteso smartphone, destinato a rivoluzionare il mercato.

Trapelano in rete i render stampa di Nothing Phone (3), protagonista anche di un teaser ufficiale che ne esalta il teleobiettivo periscopico.

