Non posso difenderti dall' ingiustizia subita Il dramma della mamma di Giulia Tramontano

Il dolore di una madre che si sente impotente di fronte all’ingiustizia subita da sua figlia è un’immagine straziante e potente. Loredana Fimiano, con parole piene di amarezza, condivide il suo sconforto, mentre nel frattempo la giustizia sembra aver tracciato un nuovo percorso, escludendo la premeditazione per Alessandro Impagnatiello. Un caso che scuote le coscienze, lasciando aperta la domanda: cosa significa veramente giustizia?

“Non posso difenderti dall’ingiustizia”. Il post della mamma di Giulia Tramontano dopo l’ergastolo senza premeditazione a Impagnatiello - Di fronte all’ingiustizia che ancora lascia sgomento, le parole di Loredana Femiano riflettono l’amore incondizionato di una madre.

"Spero che in quelle cuffie tu stia ascoltando la mia voce che ti chiede scusa, perché non posso far niente ancora una volta. Non posso difenderti dall'ingiustizia subita, ma spero anche che tu ascolti la mia voce che ti dice ti amo. Giulia, di te mi manca tutto" Le Vai su Facebook

