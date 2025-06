Non posso difenderti dall’ingiustizia Il post della mamma di Giulia Tramontano dopo l’ergastolo senza premeditazione a Impagnatiello

Di fronte all’ingiustizia che ancora lascia sgomento, le parole di Loredana Femiano riflettono l’amore incondizionato di una madre. La sua poesia di dolcezza e perdita, condivisa dopo la sentenza che ha confermato l’ergastolo di Impagnatiello senza premeditazione, ci ricorda quanto sia fragile la giustizia e quanto il dolore di una madre possa essere infinito. La vicenda di Giulia Tramontano ci invita a riflettere profondamente sulla tutela e sulla memoria delle vittime.

Senago (Milano) – Le parole dolci che solo una mamma può dire, pensare, di fronte alla foto della propria figlia. Per sempre bambina. Sono quelle che Loredana Femiano, mamma di Giulia Tramontano, dedica alla ragazza vittima di femminicidio, a due giorni dalla sentenza del processo di appello con cui è stata confermata la condanna all'ergastolo di Alessandro Impagnatiello, escludendo però l'aggravante della premeditazione. Omicidio Tramontano, ergastolo confermato a Impagnatiello ma senza la premeditazione. La Procura generale valuta il ricorso Nella foto postata su Instagram dalla donna si vede Giulia seduta a una scrivania con delle cuffie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Non posso difenderti dall’ingiustizia”. Il post della mamma di Giulia Tramontano dopo l’ergastolo senza premeditazione a Impagnatiello

In questa notizia si parla di: mamma - giulia - tramontano - ergastolo

Mister Movie | Giulia Salemi: Vita da Mamma, Podcast e La Storia Incredibile Dietro il Nome di Kian - Nel mondo dell'intrattenimento, Giulia Salemi si racconta in un'intervista esclusiva, svelando la sua "nuova normalità" tra il successo del podcast "Vita da Mamma" e le sfide quotidiane della maternità con Kian.

Ad Alessandro Impagnatiello è stato confermato l'ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano, incinta del loro bambino. La Corte però ha escluso la premeditazione, perché? Se anche lui avesse voluto uccidere solo il figlio con il veleno, mamma e bamb Vai su Facebook

Translate postOmicidio Giulia Tramontano, ergastolo anche in secondo grado per Impagnatiello - La corte d'assise d'appello di Milano conferma la pena ma esclude l'aggravante della premeditazione. L'assassino impassibile alla lettura della sentenza @TgrR Vai su X

“Non posso difenderti dall’ingiustizia”. Il post della mamma di Giulia Tramontano dopo l’ergastolo senza premeditazione a Impagnatiello; Impagnatiello, ergastolo confermato ma cade la premeditazione. La sorella di Giulia: “Vergogna, l’avvelenò pe…; Omicidio Giulia Tramontano: confermato l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, esclusa la premeditazione.

“Non posso difenderti dall’ingiustizia”. Il post della mamma di Giulia Tramontano dopo l’ergastolo senza premeditazione a Impagnatiello - Loredana Femiani ha dedicato un post alla figlia, uccisa due anni fa dal compagno mentre era incinta di sette mesi. Riporta msn.com

Mamma Giulia Tramontano, non posso difenderti da ingiustizia - 'Spero che in quelle cuffie tu stia ascoltando la mia voce che ti chiede scusa perché non posso far niente ancora una ... Secondo notizie.tiscali.it