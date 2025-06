Non mi troverete più vi voglio bene Il tragico ultimo messaggio allo zio della 14enne precipitata da un capannone all’ex Reggiani di Bergamo

Un tragico e sconvolgente episodio scuote Bergamo, dove una giovane di soli 14 anni è stata trovata senza vita in un'area abbandonata, testimone silenziosa di decenni di declino industriale. La sua presenza nelle rovine della ex Reggiani solleva inquietanti interrogativi su sicurezza e recupero di spazi dimenticati. Una vicenda che ci invita a riflettere sulla fragilità dei nostri ambienti urbani e sulla tutela delle giovani vite.

Bergamo, 27 giugno 2025 – Frequentava l'area dove una volta lavorava a pieno regime la Reggiani, in via Legrenzi, la ragazzina di 14 anni trovata priva di vita giovedì sera all'interno di quest'area dismessa nelle vicinanze dello stadio di Bergamo. Un'azienda tessile chiusa nel 2008, conseguenza della crisi del settore. Dismessa la fabbrica, ora tra gli scheletri di quelle mura appare una zona di degrado, tra accessi abusivi e roghi. Ritrovo di ragazzini che praticano parkour o si addentrano alla scoperta di spazi abbandonati. Pavia, studentessa di 22 anni in Rianimazione dopo una misteriosa caduta dalla finestra Il precedente nel 2023 .

“Non mi troverete più, vi voglio bene”. Il tragico, ultimo messaggio allo zio della 14enne precipitata da un capannone all’ex Reggiani di Bergamo; Bergamo, la 14enne morta nell'ex Reggiani: ipotesi gesto estremo. L'sms allo zio: «Vi voglio bene». Non si era presentata all'esame di terza media.

