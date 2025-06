Non ci sarà Antonella Clerici la novità e la decisione di dare forfait

L'atmosfera in Rai si fa sempre più incandescente: a poche ore dalla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti, spunta una clamorosa indiscrezione. Antonella Clerici, uno dei volti più amati della televisione pubblica, avrebbe deciso di dare forfait, alimentando dubbi e curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori. Ma cosa c’è dietro questa scelta improvvisa? Scopriamolo insieme.

Alla vigilia della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, l'atmosfera è più tesa che mai e le indiscrezioni si rincorrono con insistenza. In particolare, a tenere banco nelle ultime ore è il presunto malcontento di una delle figure di punta della televisione pubblica: Antonella Clerici. La conduttrice, volto amato del daytime con il suo "È sempre mezzogiorno", sembra non essere del tutto soddisfatta delle scelte strategiche che la Rai avrebbe maturato per la stagione 2025-2026. Nonostante l'azienda punti molto su di lei – affidandole, tra l'altro, nuovi format musicali in prima serata – pare che la decisione di collocare "The Voice Kids" al sabato sera a partire da gennaio non le sia andata giù.