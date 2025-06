Non aprire questo avviso WHATSAPP | sta arrivando a tutti gli italiani messaggio trappola è una truffa tremenda | se clicchi la notifica ti stende

Attenzione a tutti gli utenti: un messaggio trappola sta circolando tra gli italiani, avvisando di un presunto arrivo di WhatsApp. Questa truffa, nota come "Messaggio 232", può sembrare innocua, ma cliccare sulla notifica potrebbe mettere a rischio i tuoi dati e la tua sicurezza. Riconoscere i segnali di allerta è fondamentale: meglio non lasciarsi ingannare e proteggere sempre le proprie informazioni. È importante essere vigili e informati per evitare di cadere in trappola.

Occorre fare molta attenzione anche quando utilizziamo un app sulla carta facile e semplice, la truffa è dietro l’angolo. WhatsApp è nato nel febbraio 2009, fondato da ex dipendenti di Yahoo. L’idea era quella di creare un’applicazione che permettesse di aggiornare lo stato online e di vedere quello dei contatti, evolvendo rapidamente in un servizio di messaggistica istantanea che superava i limiti degli SMS, offrendo un modo rapido e gratuito di comunicare tra smartphone. La sua espansione è stata fulminea. Nel giro di pochi anni, WhatsApp ha conquistato milioni di utenti grazie alla sua semplicitĂ d’uso e all’assenza di costi per l’invio dei messaggi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it Š Ilfogliettone.it - “Non aprire questo avviso WHATSAPP”: sta arrivando a tutti gli italiani, messaggio trappola, è una truffa tremenda: se clicchi, la notifica ti stende

In questa notizia si parla di: truffa - whatsapp - aprire - avviso

"Votate la figlia di una mia amica": la nuova truffa che viaggia via WhatsApp - Una nuova truffa sta colonizzando WhatsApp: molti parmigiani ricevono messaggi che invitano a votare per la figlia di una conoscente, promettendo una borsa di studio come premio.

?ATTENZIONE Stamattina si sono verificati dei tentativi di truffa presso le abitazioni nel nostro Comune. Queste persone tentano di accedere in casa fingendosi operatori dell’acqua e chiedono di aprire la porta per fare delle verifiche. Raccomandiamo la MA Vai su Facebook

Hai ricevuto una notifica giudiziaria urgente? Non cadere nella truffa!!!; WhatsApp, truffa con immagini infette: come funziona; CARD Onde Sismiche: la catena su WhatsApp che sta spaventando gli utenti. VeritĂ o bufala?.

Multa ZTL ricevuta su WhatsApp? È una truffa: ecco come riconoscerla - Il finto messaggio della multa via WhatsApp adotta una grafica raffinata e un linguaggio studiato per imitare quello delle notifiche ufficiali ... Segnala virgilio.it

WhatsApp, occhio alla finta multa ZTL: come riconoscere la truffa - Una nuova forma di raggiro circolata tramite l'app di messaggistica istantanea ha fatto scattare l'ellerme tra gli utenti ... msn.com scrive