Nomine vertici strutture sanitarie per Celano De Luca blinda la sanità

Nel cuore della campagna elettorale, le nomine dei vertici delle strutture sanitarie di Celano De Luca accendono il dibattito politico. Mentre alcuni vedono nelle scelte un passo verso il miglioramento del sistema, altri criticano la mancanza di trasparenza e il possibile sfruttamento a fini di conquista politica. Per il consigliere comunale Roberto Celano, queste designazioni rappresentano un chiaro segnale di come la sanità venga usata come strumento di potere più che come diritto dei cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti “A pochi mesi dalla fine del suo mandato, il Presidente De Luca dimostra ancora una volta di considerare la sanità campana non come un diritto dei cittadini, ma come un terreno di conquista politica”. Lo dichiara il segretario provinciale di Salerno di Forza Italia, Roberto Celano, in merito alle recenti nomine dei Direttori Generali delle ASL e degli ospedali campani. Per il consigliere comunale le designazioni attuate rappresentano un atto gravissimo di ingerenza istituzionale e l’ennesimo tentativo di blindare il controllo politico-amministrativo del comparto sanitario anche per il futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nomine vertici strutture sanitarie, per Celano “De Luca blinda la sanità”

