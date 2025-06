Nomine sanità Petitto | Manovra elettorale di De Luca solidarietà a Ferrante

In un'azione che solleva più di qualche sospetto, il Governatore De Luca ha nominato ad personam i nuovi manager delle strutture sanitarie regionali, ignorando i mandati in scadenza nel agosto 2025. Un gesto che sembra più una strategia, o forse un tentativo maldestro, di blindare la sanità campana in vista delle imminenti elezioni. Ma quali sono le vere motivazioni dietro queste nomine e cosa ci riserva il futuro?

Tempo di lettura: 2 minuti “ Il Governatore della Campania nomina ad personam i nuovi manager delle strutture sanitarie regionali, nonostante i mandati dei dirigenti in carica scadessero ad agosto 2025. Gli incarichi cristallizzati oggi nella Giunta regionale da parte di De Luca appaiono come una chiara strategia, o meglio un maldestro tentativo, per blindare la sanità campana, a pochissimi mesi dalla scadenza del suo mandato elettorale. O, per dirla con le sue parole, “ una porcheria elettorale”. Così il consigliere regionale Livio Petitto, capogruppo in Campania di “Moderati e Riformisti” e riferimento di Forza Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nomine sanità, Petitto: “Manovra elettorale di De Luca, solidarietà a Ferrante”

