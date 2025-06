Nomine sanità Mastella | Plauso per la conferma di Morgante auguri a Spinosa e un saluto affettuoso a Volpe

Tempo di lettura: < 1 minuto "Apprendo con piacere della conferma di Maria Morgante quale manager dell'ospedale San Pio, auspico e sono sicuro che con lei potrà proseguire una intelligente collaborazione istituzionale nell'interesse della città, nel rispetto delle competenze e dei ruoli. Formulo un augurio sincero di buon lavoro alla nuova manager dell'Asl Tiziana Spinosa, auspico di poter cooperare con lei efficacemente. Un saluto affettuoso a Gennaro Volpe, con il quale c'è stata una collaborazione istituzionale proficua che è stata poi supportata da un saldo e sincero rapporto umano e amicale", lo spiega in una nota il sindaco di Benevento e presidente della Conferenza dei sindaci dell'Asl Clemente Mastella, a margine delle nomine effettuate dalla Giunta regionale della Campania.

